Mafia, Prefettura e Procura siglano un accordo a Genova

Prefettura di Genova e Procura Distrettuale Antimafia hanno siglato un accordo per potenziare lo scambio informativo nella lotta alla criminalità organizzata.

L'intesa è stata firmata dal prefetto di Genova Cinzia Torraco e dal procuratore Nicola Piacente con l'obiettivo di intensificare il flusso delle comunicazioni finalizzato alle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno mafioso.

Il protocollo, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, definisce uno stabile modello di collaborazione tra Prefettura e Procura che mira a rendere più fluido lo scambio di informazioni ed elementi di rilievo tra le parti, valorizza i profili di contiguità tra l'attività di prevenzione in capo ai prefetti e l'attività investigativa che compete alla magistratura, con l'obiettivo di accrescere l'efficacia dell'azione di accertamento amministrativa e giudiziaria messa in campo per il contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, fermi restando il rispetto delle competenze degli uffici coinvolti ed i limiti del segreto investigativo.

In particolare l'accordo consente di rafforzare l'azione istruttoria del Gruppo interforze antimafia che coadiuva il prefetto nelle verifiche propedeutiche al rilascio delle certificazioni antimafia, soprattutto quelle correlate alle grandi opere finanziate con il Pnrr, e nel contempo mette a disposizione della magistratura il patrimonio conoscitivo detenuto dallo stesso Gia.

L'intesa siglata oggi si pone quindi come utile strumento per coadiuvare l'attività di contrasto dell'inquinamento del sistema economico da parte dei sodalizi mafiosi e di prevenzione dei tentativi di condizionamento da parte delle mafie a cui risultano talvolta soggette le pubbliche amministrazioni.





