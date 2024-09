L'Università di Genova aderisce a campagna anti discriminazioni

L'Università di Genova ha accolto l'invito dell'Ateneo di Trento di aderire alla campagna di sensibilizzazione '#finiscequi' per rifiutare ogni affermazione lesiva basata su genere, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età o religione.

Si tratta di una campagna volta a promuovere la possibilità di rivolgersi alla Consulente di fiducia, al Comitato per le pari Opportunità o al Comitato Unico di Garanzia per segnalazioni di molestie e discriminazioni o semplicemente per un confronto.

Da oggi compariranno nelle sedi dell'Ateneo genovese e sui social una serie di manifesti che riportano frasi comuni, frasi che a una prima lettura appaiono neutre e inoffensive, ma che contestualizzate e specificate svelano discriminazioni, esclusioni, molestie. Frasi che possono causare disagio, escludere, discriminare, emarginare.

"L'Università è una comunità, un'istituzione vocata alla formazione delle nuove generazioni, alla ricerca, alla conoscenza e al benessere lavorativo, un luogo in cui il contrasto a ogni forma di discriminazione, il rispetto delle differenze e l'accoglienza devono trovare casa, - rimarca l'ateneo - UniGe condanna le molestie, le discriminazioni e le esclusioni ed è al fianco di chi le ha subite e le subisce".





