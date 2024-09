Liguria: Orlando, Renzi? Discutiamo, centro avrà rappresentanza

"Continuiamo la discussione su come dare rappresentanza al centro che ci sarà, sarà forte e vedremo in questo passaggio quali saranno le forme migliori". Così il candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando alla festa dell'Unità organizzata dal Pd nel centro storico di Genova non chiude la porta all'ingresso di Italia Viva nella coalizione e conferma il dialogo in corso con il leader Matteo Renzi. Nonostante il niet del M5S Orlando prosegue il lavoro per compattare la coalizione, anche se dopo la presa di posizione di Renzi sul candidato del centrodestra Marco Bucci l'inclusione di Italia Viva non è ancora stata formalizzata.

"Organizzeremo 250 appuntamenti per cercare di essere in tutta la Liguria, abbiamo meno mezzi dei nostri avversari ma faremo un lavoro importante, c'è un popolo, una rete, ci sono tante persone che ci hanno chiesto di essere presenti ovunque", sottolinea Orlando.

E sul programma: "costruiremo un programma con una capacità di ascolto, prima di presentarlo organizzeremo quattro appuntamenti in cui cercheremo di recepire le indicazioni e le questioni che la società e i cittadini vorranno porci, - annuncia - per costruire con loro una piattaforma con la quale percorreremo l'ultimo miglio della campagna elettorale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA