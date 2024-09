Liguria: Orlando, diremo tanti sì per risollevare la Liguria

"Certo diremo dei no, ma diremo anche molti sì e li diremo tutti a testa alta, perché vogliamo risollevare la Liguria. Per questo sono necessari molti sì, il sì prima di tutto alla reindustrializzazione sostenibile della nostra Regione". Così il candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando in un video sui social replica al candidato del centrodestra Marco Bucci che lo ha definito a capo della coalizione dei "signori del no a tutto".

"Diremo sì alle infrastrutture, non solo perché è necessario per realizzare il disegno di rafforzamento dell'economia della Liguria, per rompere il suo isolamento, ma anche perché le risorse le abbiamo conquistate noi e sono stati altri con la loro incapacità e con la loro scarsa trasparenza a bloccare la loro realizzazione - attacca Orlando -. Diremo sì alla crescita di una sanità pubblica che sia in grado di corrispondere ai bisogni dei cittadini" "Dovremo dire sì allo sviluppo delle energie rinnovabili, perché la nostra regione è ventesima nella produzione di questa energia ed è la condizione per garantirla a basso costo alle imprese che possono venire a reinsediarsi in Liguria - aggiunge -. E diremo sì a una lotta senza quartiere alla povertà, soprattutto alla povertà dei bambini che devono essere gli unici privilegiati: la nostra regione ha un 10% di evasione scolastica, tantissimo se pensiamo al bene prezioso che è la formazione delle nuove generazioni".



