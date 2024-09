Liguria: Bettini (Pd), Orlando guida una riscossa civile

"Orlando è una personalità di straordinario valore. Saprà riunire la coalizione perché è deciso ed anche paziente. L'impresa che ha accettato è molto difficile. La destra in Liguria ha cementato un grumo pervasivo di potere. Tuttavia, credo che Orlando prevarrà, perché ha in testa di guidare proprio una riscossa civile rispetto a questo cappio diventato asfissiante. A Calenda sembrano interessare i contenuti. Quelli che ha avanzato in Liguria mi paiono compatibili con il centrosinistra. Ma non sta a me giudicare e decidere". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd sulle prospettive delle elezioni regionali in Liguria.



