Incidente in galleria sull'A12, quattro feriti tra cui un bimbo

Quattro feriti tra cui un bambino sono il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio all'interno della galleria Pian del Lupo tra i caselli dell'A12 di Sestri Levante e Deiva Marina in direzione La Spezia. Un'auto ferma in avaria nel tunnel è stata centrata da altri mezzi in transito.

Sono intervenuti sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco di Chiavari e la polizia stradale. Due adulti con politraumi sono stati trasferiti all'ospedale San Martino di Genova un terzo con ferite lievi all'ospedale di Lavagna mentre il bambino è stato ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova. Il traffico è rimasto bloccato per un breve periodo poi segnalate code in direzione levante.



