Direttori teatrali servono alla mensa dei poveri a Genova

Dal teatro alla mensa dei poveri "perché la solidarietà come il teatro si fa in maniera concreta". È il messaggio lanciato dal direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova Pierangelo Conte e dal direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore che oggi anziché dirigere le principali arene culturali della città sono andati a servire le persone bisognose che mangiano alla mensa di Sant'Egidio a Genova in piazza Santa Sabina. La loro presenza è stata in segno di supporto a un servizio che si trova in un momento di difficoltà economica e un'occasione per lanciare un appello alla città.

"Sono un cittadino, sono parte della società, questa società è fatta di persone straordinarie come la Comunità di Sant'Egidio che hanno un senso dell'uguaglianza e della fratellanza, che trascende la barriere idiote che dividono le persone in base a credi politici o religiosi, invece bisogna ricordarsi che la nostra società è molto migliore di quello che raccontano i social in un gigantesco Truman Show - dichiara Livermore -. Ci sono tante persone che non vengono viste e che fanno del bene in maniera concreta, come il teatro anche la solidarietà si fa in maniera concreta, il teatro è fatto di pensieri che tramuti in arte, la solidarietà è un pensiero collettivo che concretizzi con il cuore e le mani".

Aperta cinque giorni a settimana, la mensa di Sant'Egidio a Genova fornisce mediamente 750/800 pasti al giorno.

Complessivamente dal giorno di apertura ha fornito oltre un milione di pasti a circa 17.000 persone: ciò significa ad oggi circa 180.000 pasti all'anno in media, senza contare il presidio attivo a Genova Begato, dove ne vengono forniti 3.000 e gli oltre 15.000 pasti che vengono portati per strada alla sera dai volontari della comunità.

Alla mensa sono impegnati circa 250 volontari, 40 al giorno suddivisi in due turni. C'è grande generosità e un coinvolgimento reciproco, tanto che anche quest'anno la mensa è stata aperta tutto l'anno, compreso il grande pranzo del 25 dicembre e il giorno di Ferragosto.



