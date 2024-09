Crociere, Vago 'Overtourism? Non siamo problema ma soluzione'

"Anche quest'estate si è parlato di overtourism associandolo talvolta al settore delle crociere secondo noi impropriamente, le crociere rappresentano infatti una soluzione efficace per prevenire il fenomeno, abbiamo la capacità di gestire i flussi e le escursioni sviluppando insieme alle destinazioni un turismo programmato e sostenibile". Lo evidenzia il presidente esecutivo di Msc Crociere Pierfrancesco Vago in occasione della triplice cerimonia per tre navi del marchio di lusso di Msc Crociere, Explora Journeys, nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.

"Il settore turistico è destinato a svilupparsi notevolmente nei prossimi anni - prevede Vago -. Ma non sarà sempre possibile costruire le strutture necessarie ad accogliere il crescente numero di visitatori e le infrastrutture per trasportarli. Le crociere rappresentano una soluzione socialmente sostenibile, accolgono infatti i passeggeri a bordo e li trasportano via mare assorbendo così l'overtourism, senza gravare sulle strutture esistenti, in maniera sostenibile anche dal punto di vista ambientale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA