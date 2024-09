Ansaldo Energia, prestito da 100 milioni per piano di crescita

Ansaldo Energia ha ottenuto un nuovo finanziamento da 100 milioni a supporto del piano industriale di crescita. Lo comunica la società con sede principale a Genova in una nota spiegando che nei prossimi giorni è atteso il perfezionamento dell'accordo che prevede la concessione di un prestito subordinato da 50 milioni di euro da parte dell'azionista di maggioranza Cdp Equity, deliberato dallo stesso in data odierna, e l'apertura di una linea di credito di pari importo da parte di quattro primarie banche di relazione della società con garanzia Archimede di Sace.

"I nuovi fondi verranno utilizzati in particolar modo per finanziare le attività di ricerca e sviluppo del gruppo nell'ottica di un miglioramento del portafoglio prodotti, - illustra la società - supportare gli investimenti volti all'aumento della capacità produttiva delle palette per le turbine, con un impatto positivo soprattutto per le attività di service, nonché estendere la supply chain e per la copertura delle esigenze del capitale circolante della società".

"L'iniziativa fa parte del processo di potenziamento dell'azienda, che negli ultimi mesi ha raccolto risultati positivi in termini di nuove commesse e raggiunto sulla semestrale di giugno performance finanziarie in linea agli obiettivi di budget e che confermano la validità del nuovo piano industriale", sottolinea il gruppo.



