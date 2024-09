Musica, ripartono le attività dell'Associazione 'Amici Paganini'

Riprendono le attività musicali cittadine e l'Associazione "Amici di Paganini" con "Il Centro Paganini per la ricerca e la didattica" ha presentato questa mattina nella sede dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere (Palazzo Ducale) un vario programma che coprirà l'ultima parte dell'anno in corso. Sabato prossimo prenderà il via la terza edizione di "Paganini in Valpolcevera". Il cartellone, realizzato con il contributo del Comune di Genova reso disponibile dal Mic sul bando delle attività nelle periferie, propone una serie di appuntamenti nell'Oratorio di San Biagio, poco distante dall'unica casa Paganini rimasta nel Genovesato.

Lo spettacolo d'apertura (ore 18 come tutti i successivi concerti) sarà affidato al Quartetto di Genova (Yesenia Vicentini e Filippo Taccogna, violini, Teresa Valenza, viola, Carola Puppo, violoncello) che eseguirà musiche di Paganini (Quartetto M.A. 20 n.1) e Brahms (Quartetto op. 51 n.2).

Seguiranno il duo violino e chitarra Filippo Bogdanovic e Riccardo Guella, (21 settembre), l'Orchestra mandolinistica "Il Risveglio" diretta da Eliano Calamaro (28 settembre) e il chitarrista Enrico Tripodi (5 ottobre). L'11 ottobre (ore 16,30) calerà il sipario al Teatro Sociale di Certosa sullo spettacolo per bambini "Mr. Archetto contro Guitarra Marquez".

Il Centro Paganini grazie alla collaborazione con l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere organizza invece due iniziative che saranno appunto ospitate nella bella sala dell'Accademia a Palazzo Ducale.

"Pianeta musica: consigli d'autore" è il titolo di un ciclo di conversazioni sulla musica curate da Giulio Odero. Gli incontri si terranno nei giorni 19 e 30 settembre e 14 ottobre alle ore 17, saranno a ingresso libero e affronteranno temi diversi come il "dietro le quinte" di uno spettacolo teatrale, il rapporto fra esecuzione dal vivo e esecuzione registrata, il linguaggio musicale.

Il 6 dicembre (dalle 10 alle 18) l'Accademia ospiterà una giornata dedicata al tema del demoniaco all'epoca di Paganini.

"Intorno a Paganini - ha spiegato Roberto Iovino, direttore del Centro - sono nate tante leggende sul suo presunto "patto" con il diavolo, ma l'elemento demoniaco attraversa tutta la sua epoca e l'incontro sarà appunto incentrato su una riflessione relativa non solo alla musica, ma anche alla letteratura e alle arti visive". Il Centro Paganini, inoltre, sin dalla sua fondazione nel 2020 ha creato un sito (www.centropaganini.it), con l'obbiettivo di mettere a disposizione di tutti, materiali e informazioni su Paganini, nelle sue diverse sfaccettature. Fra le novità più recenti anche le "Pillole paganiniane" che si concludono con un invito a un ascolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA