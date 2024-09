Mareggiate 5Terre, comunità marinara chiede scogliere più grandi

La Comunità marinara delle Cinque Terre chiede una progettazione delle scogliere di protezione a difesa degli abitati "frequentemente danneggiate o devastate dalle nuove mareggiate" che tenga conto dei mutamenti climatici in corso. L'associazione, nata per preservare la tradizione marinara dei borghi della riviera spezzina, chiede al Parco nazionale delle Cinque Terre di farsi capofila dell'iniziativa. "La tecnica del ripescaggio dei massi spostati da mare è evidentemente soluzione non definitiva, si rimettono sul corpo esterno della diga gli stessi elementi che il mare ha spostato certificandone con questo l'inadeguatezza - dice il presidente Roberto Benvenuto -. Si riposizionano spesso massi frantumati dal mare e dalle operazioni di salpamento, in numero sempre minore di quelli spostati dal mare perché all'interno non vengono mai ripescati tutti e inevitabilmente non si riesce a costituire una solida geometria della diga".

Secondo l'associazione questa tecnica "non risolve il problema ma produce necessità di costose ripetitive manutenzioni". Si auspicano quindi "progetti che tengano conto di nuovi parametri tecnici di riferimento, quelli che i mutamenti climatici con le nuove e più frequenti mareggiate ci impongono. Se le cave di estrazione dei massi del peso necessario più vicine sono in Sardegna, appare inevitabile valutare l'impiego dei tetrapodi in calcestruzzo, magari sotto il livello dell'acqua per scansare le ire delle Sovrintendenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA