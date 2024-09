Liguria: M5S, Bucci fa promesse da marinaio, doge è nudo

"Alle promesse da marinaio di Bucci ormai siamo arci abituati e quindi non ci sorprende affatto che abbia accettato di correre alle imminenti regionali come candidato presidente. E pazienza se ai cittadini di Genova aveva chiaramente detto di avere un debito con loro e di volerlo mantenere fino in fondo, giurando che sarebbe rimasto al suo posto fino a giugno del 2027. Il doge è nudo". Così il M5S Liguria commenta la scelta del centrodestra di candidare il sindaco di Genova Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria.

"Ricordiamo bene quel passaggio, puntualmente registrato dalla stampa locale. Ora, al netto delle promesse mancate e alla presa in giro dei cittadini che gli hanno dato fiducia, ci aspettiamo che Bucci rinunci subito alla carica di sindaco, visto che proprio lui nel 2020 pretese che i suoi in Comune dessero le dimissioni in caso di candidatura alle regionali - chiede il M5S Liguria -. Che dire, a questo punto? Poco, se non che la serietà è un valore sconosciuto, tra le fila del centrodestra, che lo applica di rado e sempre in ritardo.

Esattamente come le opere infrastrutturali promesse in anni di propaganda, tutte ancora al palo nonostante i proclami e i tanti soldi, a proposito Bucci quanti ne ha presi dal 2017 a oggi dalla Fondazione Change? Soldi spesi insieme a Toti per tagliare nastri e fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini.

Cittadini che in 9 anni non hanno visto costruire un nuovo ospedale, che sono rassegnati a liste d'attesa infinite indegne di una società civile' che non vedono la fine del Terzo Valico' che ancora sperano di sentirsi protetti dallo scolmatore del Bisagno' che di mese in mese vedono allargarsi l'imbarazzante ritardo sulla diga".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA