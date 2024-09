Liguria: Bucci, mi candido contro 'i signori del no a tutto'

"Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Regione Liguria. L'ho fatto convinto che questo sia un impegno necessario per poter proseguire un lavoro di crescita e sviluppo che la nostra terra ha iniziato nel 2015 e quella visione di città che vede Genova protagonista dal 2017. È troppo alto il rischio che in futuro la Liguria possa essere amministrata dai signori del "no" a tutto". Lo ha scritto in un post il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato da oggi a presidente della Liguria nelle elezioni di fine ottobre.

"Non ci possiamo permettere di fermare le tante opere e i progetti messi in piedi in questi anni che hanno restituito orgoglio a tutti i cittadini e una grande visione internazionale al nostro territorio - ha aggiunto Bucci -. Abbiamo costruito insieme tanto, vogliamo una Liguria che guardi avanti senza veti né ostacoli, che non abbia paura di innovare, che non si arrenda davanti alle difficoltà, ma che sappia affrontarle con la forza e la determinazione che da sempre ci caratterizzano".



