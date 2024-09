Inquisizione e stregoneria, a Triora convegno internazionale

"Scrutinizing the Devil's Plots: Magic, Witchcraft and Inquisitions (XIV-XIX century)" è il tema del quarto Convegno internazionale sull'Inquisizione, in programma il 3 e 4 ottobre prossimi, nella sala congressi del Museo civico di Triora, il piccolo borgo medievale dell'alta Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia (Imperia), anche conosciuto come il "paese delle streghe", per i tanti processi avvenuti nel XVI secolo a carico di donne accusate di stregoneria. Leit motiv di quest'anno sarà la complessa interazione tra magia, stregoneria e inquisizione dal XIV al XIX secolo. Il convegno, organizzato dall'Università di Bologna, vedrà come chairman il professor Vincenzo Lavenia e accoglierà esperti e ricercatori provenienti da tutto il mondo per una riflessione interdisciplinare sul tema.

L'evento si svilupperà in diverse sessioni tematiche, che copriranno argomenti chiave come la magia e la demonologia nel Medioevo, i processi per stregoneria nelle Alpi e in Liguria, e le inquisizioni dell'età moderna in tutta Europa, con un focus su contesti specifici come l'Italia, la Spagna e la Nuova Spagna. Tra i relatori più attesi ci saranno Marina Montesano, Richard Kieckhefer, Michaela Valente e José Pedro Paiva.



