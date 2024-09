Incendio in un bar in centro a Genova, due intossicati

Paura e un fuggi fuggi di baristi e clienti questa mattina intorno alle 9 in via XII Ottobre nel centro di Genova a causa di un incendio che si è sviluppato nella caldaia del bar-ristorante Moody dove tanti clienti stavano facendo colazione. Due persone sono rimaste intossicate in modo lieve e sono state portate in ospedale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi e l'area è stata transennata e interdetta al passaggio pedonale per consentire le operazioni di spegnimento.



