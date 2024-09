Liguria: Sansa, soldi Spinelli e Esselunga per queste elezioni?

"Neanche il tour di Taylor Swift ha avuto tanta pubblicità. Sono ovunque. Cartelloni. Tabelloni luminosi. Si avvicina il voto e Genova ancora una volta è invasa dalla propaganda politica della destra. Una valanga di pubblicità. Una valanga di soldi". Lo scrive in un post sui social il consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa.

"Come avviene da anni: Toti&c. avevano venti, trenta volte più risorse di me alle elezioni 2020. Poi abbiamo visto da dove venivano: Spinelli, Esselunga, la sanità privata. Soggetti che poi spesso hanno chiesto nomine, concessioni e appalti dalle istituzioni governate dalla destra - scrive ancora Sansa -.

Adesso si rivota. E la destra sta già invadendo le nostre città di propaganda. La campagna elettorale rischia di essere condizionata dai soldi. Il denaro finisce per contare più delle idee. Abbiamo diritto di sapere dove prende tutti questi soldi.

Abbiamo diritto di sapere se i soldi che avevano dato Spinelli, Esselunga e i loro amici sono usati anche per questa campagna elettorale".

Alle elezioni di ottobre Sansa appoggia il candidato Andrea Orlando sostenuto dal Centrosinistra e dal M5s.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA