Liguria: Bucci, faccio campagna elettorale in ogni caso

"Vi rispondo con nove parole: io la campagna elettorale la faccio in ogni caso". E' la stringata dichiarazione che il sindaco di Genova Marco Bucci, uscendo dal consiglio comunale, fa relativamente alle indiscrezioni di stampa, confermati da figure molto vicine a Bucci, che il primo cittadino sia stato chiamato in causa dai leader di centrodestra che, a Roma, stanno cercando di definire il nome del candidato alla presidenza della Regione Liguria.

"Da Roma mi hanno chiamato in tanti", ha detto Bucci, non senza ironia. E' però verosimile che siano state almeno due le chiamate nelle ultime ore per sondare una sua disponibilità alla candidatura. Disponibilità che, sebbene non esclusa dal diretto interessato in questo frangente appare però poco probabile, come altre volte chiarito da Bucci, sia per le ragioni di salute che lo riguardano sia per la volontà di terminare il mandato come sindaco in scadenza nel 2027.

Secondo l'emittente televisiva Telenord Bucci avrebbe chiesto 24 ore per riflettere sulla proposta di candidarsi alle prossime regionali per il centrodestra. .

Riproduzione riservata © Copyright ANSA