Comune Genova, torna la European mobility week

Urbanistica tattica, mobility management, laboratori, giochi e sport in piazza, ma anche Pedibus, pedalate di gruppo, pedonalizzazioni temporanee di strade e valorizzazione delle aree scolastiche, per trasmettere una maggiore consapevolezza a grandi e piccoli sui benefici pratici legati a una mobilità urbana più sostenibile e a uno stile di vita realmente sano, dinamico e consapevole. Il tutto nel segno della condivisione dello spazio pubblico. Comune di Genova, scuole e associazioni del territorio in campo anche quest'anno per la 23^ edizione della European mobility week, la settimana europea della mobilità sostenibile che dal 16 al 22 settembre consentirà ai cittadini genovesi , grazie a una serie di eventi organizzati in tutta la città, di scoprire i benefici individuali, sociali e ambientali legati a una mobilità urbana più attiva e rispettosa dell'ecosistema.

Promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati a una mobilità ecosostenibile, la campagna di sensibilizzazione European mobility week 2024 ha come tema "Shared public space", puntando l'attenzione sull'importanza di un uso condiviso degli spazi pubblici delle città.

Il tema della condivisione dello spazio pubblico, declinato dalla Commissione su 4 principali linee di intervento - Vivere lo spazio pubblico in modo diverso; Riqualifichiamo insieme lo spazio urbano; Strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; Pianificazione e progettazione di strade più sicure - accomuna le iniziative che, per una settimana, animeranno il territorio genovese grazie al gioco di squadra tra scuole, associazioni, istituzioni pubbliche e aziende privati, consolidato e affinato negli anni. "Anche quest'anno l'area Gestione del territorio Direzione smart mobility del Comune ha lavorato in sinergia con associazioni e scuole per allestire un ampio ventaglio di attività accomunate dall'attenzione alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione e condivisione degli spazi pubblici -ha detto l'assessore alla Mobilità integrata Matteo Campora -. Tanti eventi sono rivolti alle nuove generazioni: un elemento che apprezziamo moltissimo e che ci deve spingere a lavorare su bambini e ragazzi per trasmettere loro un'idea diversa di mobilità: pubblica, condivisa, attiva, accessibile e sostenibile".

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI

Lunedì 16 settembre Ore 10:00, Giardini Baltimora c/o Talent Garden: Dalla vision ai progetti. Come cambia la mobilità nella città metropolitana di Genova. L'esposizione dei progetti sarà visitabile durante tutta la settimana, negli orari di apertura del Talent Garden presso i Giardini di Baltimora a Genova. In tale occasione avverrà il lancio della pedalata partecipata Chiavari - Carasco - San Colombano Certenoli, che si svolgerà nell'ambito dell'EXPO Fontanabuona e delle valli del Levante. Evento organizzato da Città Metropolitana di Genova in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova. Martedì 17 settembre 9:00-15:00, Genova Blue District (via Del Molo 65r) / Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9): Conferenza Urbanistica Tattica tra mobilità, accessibilità e condivisione degli spazi pubblici. Esperienze italiane a confronto. Evento organizzato dal Comune di Genova dalle seguenti Direzioni: Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, Direzione Smart Mobility, Direzione Mobilità e Direzione Urbanistica. Nel corso dell'evento verrà sottoscritto il Protocollo tra Comune di Genova e Asociación de personas con movilidad reducida nell’ambito del progetto Spot4dis; verrà inoltre lanciata l'azione del PRINCE che prevede, in collaborazione con AMT, una promozione tariffaria per la fascia di età 14-19 al fine di favorire il cambiamento delle abitudini di mobilità degli studenti negli spostamenti casa-scuola. Mercoledì 18 settembre 9:30-13:00, Sede Confindustria Genova (via San Vincenzo 2): Mobility management- Redazione del Piano Spostamento casa lavoro anno 2024. Evento formativo organizzato da Ausind S.r.l. - Società di Servizi di Confindustria Genova (corso a pagamento per aziende associate). 17:00-19:00, vico chiuso degli Eroi 3: Cicloriparo, laboratorio gratuito di riparazione biciclette. Evento organizzato da Cicloriparo-FIAB Genova. Giovedì 19 settembre 09:00-12:00, Piazzale Paul Valery: RiprendiAMOci il piazzale (seconda edizione). A cura dell’IC Montaldo con Athle team per la pedonalizzazione temporanea di piazzale Paul Valery aperta e condivisa. Organizzazione di attività di animazione dedicate agli alunni delle classi del plesso Anna Frank della scuola primaria. 09:00-12:00, giardini Cavagnaro (piastra di Staglieno): Una giornata su due ruote. Evento organizzato da IC Montaldo insieme alla Asd Ciclistica Marassi Genova. Attività di invito alla bicicletta, utilizzo di risciò e attività di educazione stradale per gli alunni della scuola primaria Da Passano e secondaria di I grado Cantore. 17:30-19:30, piazza Matteotti: Abbonamento al trasporto pubblico: la scelta giusta per un futuro sostenibile. Evento dedicato agli abbonati del trasporto pubblico organizzato da Assoutenti Liguria ODV con Istituto Ligure per il Consumo, AMT, Trenitalia, Comune di Genova, Regione Liguria, Associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto, Istituto Alberghiero Nino Bergese. È previsto un aperitivo in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Nino Bergese, una lotteria con estrazione dell'abbonamento vincitore, premiazione con titoli di viaggio omaggio, esibizioni musicali. 21:00-23:00, (ritrovo in) piazza De Ferrari: Caccia alla pista. Gioco a squadre in bicicletta esplorando la città Venerdì 20 settembre 9:00-12:00, Pra’: WALKandREAD. Passeggiata organizzata dall’IC Pra’ attraverso le strade del quartiere seguendo il percorso di inaugurazione delle casette del Bookcrossing. Gli alunni andranno a caccia dei QR-Code disseminati nel quartiere sulle casette per essere accompagnati nel percorso tra letture di favole, racconti, brani di vario genere per coniugare il piacere di camminare a quello della lettura, all’interno di spazi comuni. 07:30-19:00, sede Largo Pertini, Giornata Nazionale del “bike to work”. FIAB Genova premia i ciclisti urbani con gadget dedicati che si recheranno in piazza, distribuzione gratuita di materiali informativi e del manuale del ciclista urbano (fino ad esaurimento scorte). Disponibili i gilet riflettenti nell'ambito della campagna “Il ciclista illuminato”. Dalle 8:30 alle 17:30 presso il Gazebo di Zena By Bike sharing sarà possibile avere istruzioni per attivare l’abbonamento annuale al Bike Sharing alla tariffa promozionale sulla APP WEELO alla cifra scontata di 5 euro con 5 euro di credito, con validità dell’iniziativa dal 15 al 30 settembre. La promozione è attivabile on line mediante la APP del bike sharing Weelo. Sarà inoltre possibile richiedere e ottenere gratuitamente la tessera dei bike parking cittadini (5 euro solo per cauzione della tessera). 07:45-08:15, Cornigliano: Pedibus a Cornigliano. Ripartenza del Pedibus dell’IC Cornigliano organizzato dallo stesso istituto scolastico. 09:00-12:00, Largo San Francesco da Paola e parchi del quartiere: Lo spazio che vogliaAMO. Evento tra il quartiere di San Teodoro e la scuola per la promozione e diffusione della mobilità sostenibile e degli spazi condivisi: laboratori all'aperto di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, al rispetto della natura e ad uno stile di vita corretto; laboratori per la rigenerazione degli spazi delle scuola e degli spazi limitrofi con inaugurazione dei giochi da strada disegnati sul terrazzo (pampano, percorso in inglese, orologio, etc.); “Ripercorriamo i nostri percorsi!”: re-installazione dei cartelli delle fermate del Pedibus. 09:00-12:30, piazzale interno Villa Centurione-Doria / piazza Bonavino: Camminare... migliora la salute e fa (ri)scoprire gli spazi pubblici! Attività aperta alla cittadinanza e dedicata alle classi della scuola inferiore di I grado Rizzo-Alessi dell’IC Pegli: una passeggiata per conoscere gli spazi pubblici curati dai volontari del Comitato Pegli Bene Comune per valorizzare lo spazio pubblico e favorirne la conoscenza, il rispetto e la frequentazione sostenibile e corretta da parte di tutti. Arrivo presso la sede della “Casa delle Rinasc1enze dove si terrà un incontro a cura della nutrizionista Rossella Boccardo che racconterà i benefici legati a uno stile di vita sano, dinamico e consapevole.La passeggiata proseguirà in zona Lungomare in altri luoghi pubblici curati dai volontari. 10:00-22:00, Via dei Giustiniani, piazza Ferretto, via San Donato, piazza San Donato: Mettiamoci in Molo-PedoniaMolo. Evento organizzato da Ce.sto Coop. Soc. con soggetti aderenti al Progetto di Comunità del Centro storico di Genova: laboratori aperti per la cittadinanza, bimbi, mostre e passeggiate alla riscoperta della condivisione degli spazi pubblici del quartiere. 9:00-12:00, Via Bologna 6 (plesso Garibaldi): Riqualifichiamo i nostri spazi: avvio del laboratorio annuale. L’ IC San Teodoro con il Municipio II Centro Ovest dà avvio al progetto di riqualificazione e condivisione degli spazi della scuola e del quartiere attraverso un percorso che si dispiegherà nel corso dell'intero anno scolastico. 15:00, Sala Luzzati – Biblioteca De Amicis (Magazzini del Cotone, porto Antico 1° Modulo, 2° Piano): Pedibus per tutti: alla scoperta dei progetti di mobilità sostenibile dedicati alle scuole. Evento organizzato dal Comune di Genova (Direzione Smart Mobility, Direzione Scuola e Giovani, Direzione Urbanistica, Corpo Polizia Locale) con ASL3. Durante l'incontro verranno illustrati i principali progetti di mobilità sostenibile dedicati alle scuole promossi da Comune di Genova e ASL3. In particolare, verranno lanciate l’edizione 2024 di "Nati per camminare" con distribuzione dei materiali alle scuole primarie e dell’infanzia iscritte e 2025 (quarta edizione) del Premio Federica Picasso. Sabato 21 settembre 10:30-21:00, via Carlo Rolando, via Dattilo e via Anzani: 2° Roland Sport. Evento organizzato dal Civ Il Rolandone in collaborazione con il Municipio II Centro Ovest per permettere ai bimbi e ai ragazzi di sperimentare varie discipline sportive negli spazi temporaneamente pedonalizzati del quartiere. 10:00-18:30, 12 piazze del Centro storico (piazza dell’Amor perfetto, piazza della Cernaia, giardini Rotondi, pazza delle Lavandaie, piazza delle Scuole Pie, piazza del Campo, piazza Don Gallo, piazza Durazzo, piazzetta dei Fregoso, piazza Inferiore del Roso, piazza di Metelino, piazza Vittime di tutte le Mafie): Caruggiadi. Genova riscopre lo spazio pubblico attraverso lo sport, promuovendo l’aggregazione sociale e il lavoro di squadra. Le piazze della città diventeranno arene sportive dove tutti potranno partecipare e divertirsi, riscoprendo l’importanza della comunità e della convivialità. 15:00-20:00, piazza Paolo Da Novi: Park(ing) Day Genova. Per dare vita al World Car Free Day, alcuni stalli dedicati ai parcheggi saranno convertiti in spazi sociali condivisi per per sostenere strade più sicure, più verdi e più eque per le persone. Evento organizzato da FIAB Genova con Greenpeace GL Genova, Cittadini Sostenibili, #Genovaciclabile, Triciclo Bimbi a Basso Impatto, Boom Ciclofficina alla Maddalena, Cicloriparo. In occasione del World Car Free Day, si vogliono promuovere forme di pedonalizzazione per stimolare la cittadinanza e le istituzioni ad attivare sempre più frequenti azioni di condivisione dello spazio pubblico. Le iniziative previste: Esposizione di Cargo-bike; Cicloposteggio: quante bici al posto di una sola auto?; Yoga/stretching a due ruote; Swap party: scambia ciò che non usi più; Collage di urbanismo tattico: progettiamo insieme gli spazi della città; Salottino chiacchiere e musica; Angolo libri e riviste; Cicloriparo. Il dettaglio di ogni attività nella locandina allegata. Domenica 22 settembre 15:30, ritrovo presso piazza De Ferrari e arrivo presso Piazza Caricamento, Women Bike Ride Genova 2024: pedalata non competitiva che unisce la parità di genere e il diritto delle donne di utilizzare la bicicletta. Raggiungere la parità tra donne e uomini significa garantire alle donne il diritto di utilizzare la bicicletta liberamente, senza restrizioni legate al vestiario o alla sicurezza nello spazio pubblico. Al ritrovo di partenza, presso il gazebo del bike sharing comunale Zena By Bike, dalle 14.00 alle 17.00 sarà possibile avere istruzioni per attivare l’abbonamento annuale al bike sharing sulla APP alla tariffa promozionale di 5 euro con 5 euro di credito, con validità dell’iniziativa dal 15 al 30 settembre. La promozione è attivabile online mediante la APP del bike sharing Weelo. Sarà inoltre possibile richiedere e ottenere gratuitamente la tessera dei bike parking cittadini (5 euro solo per cauzione della tessera). 15:00-18:00, via Nicolò Daste 8 (sede Circoliamo Sampierdarena): Pedalando. Laboratorio gratuito di riparazione biciclette organizzato da Centro servizi per la Famiglia e Arci Genova. 14:00-20:00, Cicloriparazioni in giro per il Centro Storico. Laboratorio gratuito itinerante di riparazione biciclette organizzato da BOOM Biciofficina Maddalena. Domenica 29 settembre 18:00-20:00, area Archeologica Giardini Luzzati: Bottecchia, l’ultima pedalata. proiezione del documentario RAI organizzata da Cicloriparo – FIAB Genova. Il documentario di Gloria De Antoni cerca di far luce sul mistero legato alla morte, il 15 giugno 1927, dopo dodici giorni di agonia e per motivi mai completamente chiariti, di Ottavio Bottecchia, primo ciclista italiano a vincere il Tour de France (1924). Attraverso contributi illustri il documentario ricostruisce le tante versioni di quella misteriosa morte e la figura di uno sportivo diventato campione dopo aver provato la povertà sulla propria pelle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA