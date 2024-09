Al Gaslini 148mila euro a sostegno famiglie piccoli pazienti

Una donazione di circa 148mila euro per sostenere l'Istituto Gaslini nell'accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti. E questo il senso della donazione della Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum per sostenere l'Istituto, tramite Gaslininsieme Ets nel progetto "Accogliere oltre che curare". Un'importante donazione che permetterà di aiutare a circa 400 famiglie di bambini in cura presso l'ospedale pediatrico ligure, offrendo il sostegno economico necessario per permettere ai famigliari di stare vicino ai pazienti ospedalizzati. "Questa donazione - ha spiegato Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum e presidente di Fondazione Mediolanum - è il frutto di azioni sinergiche che la Banca ha messo in campo insieme ai clienti e a Fondazione Mediolanum coerentemente con i valori che da sempre ci contraddistinguono. Ringrazio l'Istituto Gaslini che ci ha dato la possibilità di conoscere i progetti di cura e accoglienza e poter così contribuire a realizzarli per offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile e l'ospitalità alle loro famiglie. Donare cura e accoglienza significa rendere incisiva e produttiva la pratica del bene ed è la testimonianza della responsabilità sociale che si alimenta nell'operare insieme". Ogni anno, infatti, come ha ricordato il segretario generale di Gaslininsieme Ets Anna Zanuttini, lo Sportello Ospitalità e Servizio Sociale gestisce circa 1200 accessi per l'alloggio delle famiglie dei bambini ricoverati provenienti da tutta Italia o da oltre 60 Paesi del mondo. "Un ospedale pediatrico deve accogliere non solo i bambini ma anche le famiglie - ha ricordato il direttore generale dell'Istituto G.

Gaslini, Renato Botti - e questa è una funzione fondamentale.

Noi abbiamo circa 60 associazioni accreditate che supportano il Gaslini e di queste una decina fa accoglienza. Noi supportiamo le famiglie nel poter sostenere oneri che sono difficilmente sostenibili per le famiglie, che spesso non non benestanti.

Sappiamo già dove collocare queste risorse donate da Banca e Fondazione Mediolanum e di questo rendoconteremo ai nostri donatori, che ringraziamo". La collaborazione, infatti, rientra nel progetto "Piccoli grandi sogni", promosso da Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum a favore di tre realtà italiane tra le più rilevanti in ambito pediatrico ospedaliero: oltre alll'Istituto Gaslini e a Gaslininsieme Ets di Genova, sono coinvolti l'Associazione A.B.C. del Burlo Garofolo di Trieste e la Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli.



