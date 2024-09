Tennis, Passaro vince l'Aon Open Challenger-Memorial Messina

Il tennista perugino Francesco Passaro ha scritto il suo nome nell'albo d'oro dell'Aon Open Challenger -Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si è chiuso oggi a Genova nello stadio 'Beppe Croce' di Valletta Cambiaso. L'azzurro ha battuto lo spagnolo Jaume Munar di 7-5/6-3 davanti ad un pubblico numeroso, è il terzo Challenger vinto in carriera da Passaro. Nei sedicesimi di finale aveva battuto Federico Arnaboldi 6-7/7-6/ 6-2, negli ottavi Gonzalo Bueno 6-3/6-2, nei quarti Thiago Monteiro 4-6/6-3/ 7-6 e in semifinale Ignacio Buse 2-6/6-3/ 6-4. Tra Passaro e Munar è stata la quarta sfida incrociata in carriera al torneo di Genova che ha un montepremi di 148mila euro e quest'anno ha fatto parte degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

"E' un'emozione vincere qui - ha detto Passaro - e' un successo importante per la mia crescita e ringrazio la mia famiglia e il mio team che mi hanno dato un grandissimo aiuto anche nei momenti più difficili. Ho espresso in questa settimana un ottimo livello di gioco e devo continuare su questa strada.

Gli obiettivi? Adesso punto ad entrare nella top 100 mondiale e poi ad essere nel tabellone principale agli Australian Open".

Grande soddisfazione da parte del presidente del comitato organizzatore Mauro Iguera: "Siamo felici perché il torneo quest'anno ha festeggiato i suoi vent'anni e siamo pronti per i prossimi 20 con la voglia di alzare sempre di più l'asticella".





