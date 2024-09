Sciopero trasporto pubblico, presidio davanti Prefettura Genova

Presidio davanti alla Prefettura di Genova stamani per i lavoratori del trasporto pubblico locale in sciopero che chiedono "il rinnovo del contratto collettivo nazionale". A convocare la mobilitazione di 8 ore sono state le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna visto che "dopo mesi di trattative non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente".

Tra le richieste "l'adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante e il potenziamento degli organici aziendali poiché la carenza di personale sta portando al taglio del servizio nei vari territori, - denunciano i sindacati - tra le motivazioni della fuga dei lavorarori dal Tpl c'è una questione di salari bassi".

"Le imposizioni da parte delle controparti datoriali sono insostenibili - denuncia il sindacalista della Filt Cgil Andrea Gamba - sia sotto il punto del recupero dei tempi di lavoro sia per quanto riguarda la scelta di non andare incontro alle richieste da parte delle organizzazioni sindacali quali un aumento salariale consistente che vada a recuperare il potere d'acquisto".

Tra i temi sul tavolo c'è anche la carenza di personale con autisti che secondo i sindacati si stanno licenziando a causa dei bassi salari. "Un nuovo assunto per fare un esempio guadagna circa 1.100 euro - spiega il segretario regionale della Ultrasporti Liguria Giuseppe Gulli - e per questo molti scelgono di fare l'autista da altre parti e non nel trasporto pubblico.

In più quello che sta avvenendo è il taglio del servizio, perché non trovando più autisti le province stanno tagliando, c'è un'emergenza e dobbiamo intervenire, ma non con strumenti ordinari, con strumenti straordinari".

"Stiamo lavorando a livello nazionale ma anche a livello regionale - dichiara il segretario regionale della Fit Cisl Santo Pugliese - ma è chiaro che se oggi purtroppo facciamo sciopero e creiamo del disagio ai cittadini è perché qualcuno deve ascoltarci. Auspichiamo che anche la politica intervenga nella nuova finanziaria".

"L'adesione allo sciopero sia a livello urbano sia provinciale è stata molto elevata - evidenzia il segretario regionale Faisa Cisal Edgardo Fano -, è una vertenza che deve concludersi più rapidamente possibile al fine di garantire i servizi ai cittadini. Parliamo di un settore finanziato da Stato, Regioni e a livello locale, quindi tutti gli enti a partire dal Governo passando per la Regione e per la Ccittà metropolitana, devono fare la loro parte per sostenere il settore".



