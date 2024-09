Sciopero trasporto pubblico, adesione oltre il 90% a Genova

L'adesione allo sciopero di otto ore del trasporto pubblico locale a Genova per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale è stata del 90,5% per quanto riguarda gli autisti dei bus urbani, dell'84,7% nei bus extraurbani, mentre la linea metropolitana della città è rimasta chiusa. Sono i dati forniti dall'Azienda Mobilità e Trasporti (Amt), la società per azioni a capitale totalmente pubblico concessionaria in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale nella Città metropolitana di Genova. Gli impianti di trasporto pubblico verticale nel centro di Genova stamani sono rimasti chiusi, dalle 12.30 hanno riaperto solo gli ascensori Dino Col, Quezzi e Crocco, mentre le biglietterie urbane sono rimaste chiuse.



