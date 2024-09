Prefetto Genova incontra i lavoratori del Tpl in sciopero

Si è concluso con un incontro con il prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco il presidio dei lavoratori del trasporto pubblico locale che protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale. Il tavolo di confronto con il rappresentante del Governo è stato il momento principale dello sciopero di 8 ore indetto dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Al termine dell'incontro i rappresentanti dei sindacati di categoria hanno fatto il punto con i lavoratori ricordando la piattaforma di rivendicazioni, a partire dall'adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante al potenziamento degli organici aziendali.

"Il prefetto, nonostante i tanti impegni ha voluto sentire la voce degli autoferrotranvieri genovesi e liguri - commentano i sindacati al termine dell'incontro - e al prefetto abbiamo ricordato che il Governo deve inserire risorse nella finanziaria per il trasporto pubblico locale". Al termine dell'incontro il presidio si è sciolto mentre lo sciopero prosegue secondo le modalità previste.



