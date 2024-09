È stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 225 della Val Fontanabuona nell'entroterra della Città metropolitana di Genova precedentemente chiusa in entrambe le direzioni a Lumarzo a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni lungo il tracciato a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la Liguria. Lo comunica Anas spiegando che sono in corso le attività di rimozione per ripristinare la viabilità ordinaria.





