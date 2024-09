Maltempo, chiusa la statale 225 a Lumarzo per albero caduto

La strada statale 225 della Val Fontanabuona nell'entroterra della Città metropolitana di Genova è stata chiusa in entrambe le direzioni a Lumarzo a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni lungo il tracciato a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la Liguria.

Lo comunica Anas spiegando che "le deviazioni del traffico avvengono lungo l'Aurelia. Sul posto sono in azione le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile".

Numerose cadute di alberi sono segnalate in tutta la Liguria.

Non ci sono feriti. A Genova altri grossi alberi si sono abbattuti in via Pierino Negrotto Cambiaso, dove i vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per la rimozione. Il traffico veicolare ed il servizio pubblico della linea degli autobus sono stati temporaneamente sospesi. A Ventimiglia un albero è caduto in via Verdi, la strada che costeggia il centro storico cittadino. L'arteria è spesso percorsa da auto e moto, da e per la Francia, che la usano come alternativa all'Aurelia.

In provincia di Imperia la pioggia caduta per tutta la giornata di ieri ha provocato numerosi allegamenti nelle zone di Sanremo e Arma di Taggia e anche qualche piccola frana nell'entroterra.





