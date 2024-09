Legambiente, no a villaggio turistico a Vallestrieri

I Circoli Legambiente di Lerici, Spezia e Valdimagra appoggiano la petizione online contraria alla realizzazione di un nuovo villaggio turistico a Vallestrieri nel Comune di Lerici, all'interno del Parco di Montemarcello Magra e della zona speciale di conservazione di Montemarcello. "Il sito - si legge nella nota di Legambiente - è quasi completamente occupato da un bosco rigoglioso per cui ha una vocazione naturalistica e di presidio ambientale, incompatibile con la trasformazione prevista". Legambiente, che in passato aveva proposto un recupero dei ruderi di Vallestrieri ma su ben altri presupposti "è fermamente contraria a questo progetto che si configura come una canonica speculazione edilizia. ed è ben lieta che si allarghi il fronte dei contrari". L'associazione ambientalista ha invitato la cittadinanza a firmare la petizione andando su Change.org e cercando "Vallestrieri".



