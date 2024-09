Incendio ai bagni Liggia di Genova Quarto, tre evacuati

Un incendio è divampato nella notte nello stabilimento balneare dei Bagni Liggia a Genova Quarto vicino all'ingresso dell'ospedale Gaslini, tre persone sono state evacuate dell'abitazione soprastante, ma non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 2, quando il fumo é incominciato ad uscire dallo stabilimento balneare. Le fiamme erano concentrate nella cucina al piano terra e i tre occupanti dell'abitazione soprastante, sono stati evacuati in via precauzionale il tempo necessario allo spegnimento e messa in sicurezza dei locali.



