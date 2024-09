Il salone mondiale del turismo Unesco a Genova dal 12 settembre

È tutto pronto a Genova per la quindicesima edizione del 'World Tourism Event-Salone mondiale del turismo delle città e dei siti patrimonio Unesco', che si aprirà giovedì 12 settembre alle 10 a Palazzo della Meridiana, nel cuore del patrimonio dell'umanità del capoluogo ligure e sarà visitabile fino a sabato 14 settembre.

A Palazzo della Meridiana vi sarà un'ampia area espositiva in cui troveranno spazio un centinaio di beni patrimonio mondiale, materiali e immateriali, sia italiani sia stranieri. Tra cui in particolare la Giordania, presenza ormai consolidata del Wte, che presenterà a Genova i suoi sette beni Unesco. O Cuba che raddoppierà la sua presenza al Wte, dal momento che, oltre all'Ente del Turismo dell'isola, quest'anno saranno a Genova anche i rappresentanti del programma Transcultura che unisce Cuba, i Caraibi e l'Unione Europea in nome della cultura e della creatività.

"Vogliamo consolidare il nostro posizionamento come meta ideale per i grandi appuntamenti e il prossimo weekend lo dimostra - dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi -. Al salone mondiale del turismo si aggiungono i Rolli Days ed i Mondiali di Coastal Rowing".

"L'edizione 2024 del Wte che ha luogo a Genova è il segnale del fatto che la Liguria sia diventata un punto di riferimento per il settore turistico", commenta l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

"Non potevamo mancare a questo prestigioso appuntamento internazionale dei siti Unesco che vede Genova protagonista prima di tutto con un'edizione straordinaria dei Rolli Days, cui la nostra sede di Palazzo Tobia Pallavicino si presenterà per la prima volta con la facciata di via Garibaldi ripristinata nelle colorazioni rosa e verde del Settecento - evidenzia il vice presidente vicario della Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo -. Saremo anche all'interno del salone vero e proprio, nel Palazzo della Meridiana, con degustazioni di prodotti certificati 'Genova Gourmet' abbinate ai cocktail di Genova Gourmet Bartender, ispirati come sempre agli aromi del territorio genovese".



