I caschi dell'aeronautica militare Usa prodotti in Liguria

L'azienda Racing Force Group nata in Liguria a Ronco Scrivia (Genova) e specializzata nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport annuncia di aver ricevuto il primo ordine per la produzione delle calotte in carbonio del 'Next Generation Fixed-Wing Helmet', i nuovi caschi per l'aeronautica militare degli Stati Uniti in partnership con la società statunitense Lift Airborne Technologies.

Per l'azienda ligure si tratta dell'effettivo inizio delle vendite di equipaggiamenti destinati al settore della difesa, "una pietra miliare nei progetti di diversificazione poiché il gruppo ambisce ad esportare in altri settori le competenze e la tecnologia acquisita ai vertici del motorsport. - sottolinea Racing Force in una nota - Il nuovo modello di casco per l'aviazione è stato progettato per portare ad un nuovo livello la protezione, il comfort e le prestazioni dei caschi per i piloti di jet. Il progetto è parte dei piani di diversificazione del gruppo, attraverso l'adattamento delle tecnologie derivate dalle corse automobilistiche, a partire dai dispositivi di protezione della testa nel settore della difesa".

"Il primo ordine ricevuto da LIFT Airborne Technologies per la produzione dei caschi AV2.2 costituisce un momento storico per il nostro gruppo e per la strategia di diversificazione che si affianca al nostro core business - commenta il co-ceo di Racing Force Group Stephane Cohen -. Si tratta del culmine di un percorso iniziato anni fa, che ci ha visto coinvolti in qualità di partner tecnologici per la realizzazione delle calotte in carbonio, adattando al mondo dell'aviazione il know-how acquisito con i caschi per la Formula 1 e le altre discipline motoristiche. I nostri ambiziosi investimenti su questo fronte si stanno adesso concretizzando, in uno dei settori dai requisiti ingegneristici più avanzati al mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA