Maltempo, nessuna criticità durante la notte nel centro-levante

È terminata la prima fase della perturbazione in Liguria. Nessuna criticità è stata segnalata durante la notte dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale. Le precipitazioni sono rimaste, in gran parte, confinate in mare e i temporali che hanno interessato costa ed entroterra, soprattutto nel centro e nel levante, non hanno mai superato i 40 millimetri di pioggia in un'ora. In Valle Scrivia i fenomeni più intensi, in particolare a Savignone. E' attesa la seconda fase, prevista per la fine della mattinata. Resta l'allerta arancione fino alle 16:00 per il centro-levante.





