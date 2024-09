Maltempo, nel centro levante ligure prolungata allerta arancione

Arpal ha prolungato l'allerta arancione su centro levante della Liguria, che doveva concludersi alle 16:00 fino alle 22:00 di stasera. All'allerta arancione seguirà un allerta giallo fino alle 8:00 di domani.

Sul ponente ligure l'allerta giallo è prolungato fino alle 23:59.

Nella notte, una estesa struttura auto-rigenerante è rimasta confinata in mare: si è attivata intorno all'una sul centro del Mar Ligure ed è arrivata poco prima delle sette in Toscana, scorrendo parallela alla costa. Nella mattinata una seconda struttura ha portato precipitazioni molto forti - associate a grandine e colpi di vento - su Sestri Levante, Casarza e relativo entroterra, alimentata in maniera intermittente dal mare e costantemente monitorata dalla sala operativa regionale.

Adesso il fronte perturbato ha già iniziato a portare precipitazioni diffuse e in aumento su tutto il ponente. A differenza di altre volte, però, il fronte transiterà molto lentamente sulla Liguria, completando il passaggio soltanto nella notte fra oggi e domani. Questo movimento lento consentirà all'instabilità, presente soprattutto sul Centro Levante, di persistere ancora per tutta la giornata e la serata di oggi: nel contesto di precipitazioni diffuse ci saranno ancora condizioni per l'instaurarsi di temporali forti, organizzati e stazionari che, laddove si svilupperanno, potranno avere un impatto sul territorio. Il passaggio da allerta arancione a gialla, e la chiusura della gialla con passaggio a bassa probabilità di temporali forti, infine, non vogliono dire che smetterà di piovere: isolati temporali forti infatti potranno ancora verificarsi fino a domani mattina, anche dopo pause più o meno lunghe delle precipitazioni.

Maltempo: bomba d'acqua provoca allagamenti a Sanremo

Temporaneamente chiusa la statale ad Arma di Taggia

Diversi allagamenti si sono verificati nel Ponente ligure soprattutto nella zona di Sanremo, a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta in provincia di Imperia, dove è attiva l'allerta gialla. Non si segnalano gravi disagi, se non temporanei problemi alla viabilità dovuti alla presenza di acqua in alcune strade, a causa di tombini otturati. Gli allagamenti hanno interessato scantinati e sottopassi e, nella città dei Fiori, in particolare la zona della Foce. Da segnalare anche alcuni carruggi del centro storico trasformati in corsi d'acqua dalla pioggia battente. A causa di un allagamento provocato dalle intense piogge in corso, è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 720 "Variante di Taggia", dall'inizio del tracciato per oltre un chilometro, nel comune di Arma di Taggia (Imperia). Il traffico è deviato sul percorso alternativo costituito dalla statale 1 "Aurelia". Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Maltempo, chiuso tratto Aurelia nel genovesato per allagamenti

Allagamenti nel Levante. Rinviati partita Entella e fuochi Recco

A causa di un allagamento provocato dalle intense piogge in corso è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 1 "Aurelia", all'altezza del chilometro 547, nel comune di Arenzano, in provincia di Genova. Il traffico è deviato sul percorso alternativo costituito dall'autostrada A10. Sempre per allagamento resta chiusa la statale 720 variante di Taggia per circa un chilometro. Anas è presente con personale e mezzi per garantire la sicurezza dell'utenza stradale e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Intanto AutoFiori comunica che entro le 6 di domani riapriranno la rampa di Imperia Est verso la Francia, chiusa per frana. Giornata difficile anche a Sestri Levante a causa della violenta pioggia che ha gonfiato i torrenti Gromolo e Petronio senza tuttavia creare problemi visto che la stagione balneare volge al termine. Chiusi i sottopassi di Pietra Calante e di via Nazionale per alcune ore a scopo precauzionale e danni a una struttura dove il vento ha divelto alcune coperture arrecando pericolo per le attività di pesca sulla banchina portuale. L' autorità marittima è intervenuta sia per fare sgombrare la zona che per verificare la sicurezza statica dell'intera copertura dell'esercizio pubblico. A Chiavari la partita dell'Entella in programma per stasera alle 21,15 contro l'Ascoli, è stata rinviata. A Recco i tradizionali fuochi notturni per la festa del Suffragio sono stati rinviati a lunedì sera.

Maltempo: Liguria, Protezione civile invita alla prudenza

Perturbazione attraversa regione più lentamente del previsto

Pioggia diffusa in Liguria, anche a carattere temporalesco, nel centro, nel levante e in tutte le zone interessate dal livello di allerta arancione, che terminerà alle 22 di oggi. Dopo alcuni episodi di allagamenti in mattinata, in particolare nel ponente tra Sanremo e Taggia, nel chiavarese e nello spezzino non si registrano a ora altre criticità. Il fronte perturbato sta attraversando la regione in maniera più lenta rispetto a quanto previsto inizialmente. Precipitazioni intense anche in valle Stura, dove, a Campo Ligure, la pioggia è arrivata a 80 millimetri complessivi da inizio allerta e 40 millimetri in un'ora: uno dei valori più alti fino a questo momento a livello regionale, insieme a Bargone in val Petronio (77 millimetri da inizio allerta) ed Ellera nel savonese (67 millimetri da inizio allerta). Dopo le 22 nel savonese, nel centro e nel levante ligure scatterà l'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina, lunedì 9 settembre. Ponente in allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. La Protezione civile regionale invita alla prudenza, mantenendo alta l'attenzione.

