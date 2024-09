Il conducente di un'auto che percorreva l'autostrada A10 in direzione Savona, poco dopo l'uscita di Genova Prà, ha perso il controllo del mezzo andando più volte a urtare nei guard rail. I due occupanti sono rimasti all'interno. I Vigili del Fuoco hanno collaborato all'estrazione delle persone per le cure del caso e alla messa in sicurezza della vettura e dell'area.



