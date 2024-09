Un uomo di 83 anni è stato travolto da una moto a Pontedecimo. Immediatamente soccorso è stato trasferito in codice rosso al Villa Scassi dove però è intervenuto un nuovo arresto cardiaco. L'anziano è deceduto.

Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Come da prassi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.





