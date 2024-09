Regionali: Lista Toti verso nuovo nome 'Avanti Liguria'

La Lista Toti potrebbe ripresentarsi alle elezioni regionali in Liguria il 27-28 ottobre con il nome di 'Avanti Liguria' e l'ambizione di mettere a sistema le liste civiche 'arancioni' e gli amministratori locali protagonisti delle vittorie del centrodestra nell'ultimo decennio su tutto il territorio regionale, a partire dai sindaci di Genova Marco Bucci, Pierluigi Peracchini alla Spezia e Claudio Scajola a Imperia. Lo anticipano Telenord e Il Secolo XIX secondo cui "considerato che sulla scheda elettorale non comparirà il simbolo della Lista Toti, potrebbe esser stampigliato quello di una super civica alla quale si sta lavorando. Un rassemblement degli amministratori locali".

Secondo indiscrezioni l'accordo sul cambio di nome della Lista Toti non è ancora stato chiuso, ma sarebbe a un passo dall'ufficializzazione.

Secondo Telenord in 'Avanti Liguria' uno degli esponenti di maggior peso sarà Giacomo Giampedrone, che sarà candidato nel collegio della Spezia. Su Genova, all'ex portavoce di Giovanni Toti e neo coordinatrice provinciale della Lista Toti Jessica Nicolini, andrebbero aggiunti l'attuale assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora, il presidente del municipio Levante Federico Bogliolo e altri su cui si sta ragionando.

Nell'imperiese si fa il nome dell'assessore regionale uscente Marco Scajola. Senza dimenticare che la deputata Ilaria Cavo, totiana di ferro, è nel toto-nomi dei possibili candidati alla presidenza della Regione in alternativa al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e al viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.



