Picchia compagna, amico e poliziotti, arrestato

Un cittadino peruviano di 43 anni che ha picchiato la sua compagna, un amico intervenuto per difenderla e gli agenti di polizia intervenuti è stato arrestato. I fatti risalgono al 1 settembre quando personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo si è recato al Poggio per la segnalazione di un uomo che stava picchiando una donna. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato in strada il peruviano probabilmente ubriaco e sporco di sangue. Alla vista della polizia l'uomo si è scagliato contro gli agenti che, vista l'aggressività del soggetto, ha usato il taser. L'uomo, a quel punto, si è barricato in casa sua.

In strada i poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze in particolare sulla furiosa lite con la sua compagna che era stata morsicata e colpita anche con un quadro. La stessa sorte era toccata a un amico presente in casa intervenuto in soccorso alla donna.

Per accertare lo stato di salute della donna e verificare quanto accaduto, i poliziotti con l'ausilio di un equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri sono riusciti a entrare in casa e hanno trovato la donna vittima di violenza con diverse ferite in varie parti del corpo e ancora in preda alla furia del peruviano che continuava a colpirla con calci e pugni, tirandola per i capelli incurante del fatto che c'erano le forze dell'ordine. Il peruviano è stato bloccato e la donna ferita consegnata ai medici di un'ambulanza che l'hanno trasportata d'urgenza in codice Rosso al il Pronto Soccorso di Sanremo. Da un primo referto è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali, una grossa ferita lacero contusa del labbro inferiore, l'amputazione provocata da un morso di parti molli dell'apice di un dito della mano sinistra e diverse escoriazioni ed ecchimosi in varie parti del corpo. Anche i poliziotti intervenuti riportavano lesioni a causa di contusioni provocate dalle azioni violente del peruviano così come l'uomo intervenuto per bloccare l'amico è ricorso alle cure dei sanitari. L'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza e deferito in stato di libertà per l'oltraggio.

Successivamente era accompagnato in carcere e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la convalida dell'arresto.



