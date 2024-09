Nada Cella, Corte appello decide se processare Annalucia Cecere

E' stata fissata per il 20 novembre l'udienza davanti alla Corte d'appello di Genova per decidere se Annalucia Cecere dovrà essere processata o meno per l'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco il 6 maggio 1996. Si tratta forse dell'ultimo atto del cold case che era stato riaperto tre anni fa grazie alla criminologa Antonella Delfino Pesce e che - al termine delle nuove indagini della squadra mobile di Genova - aveva portato la procura a indicare l'ex insegnante come la probabile assassina di Nada.

Un delitto d'impeto motivato dalla gelosia, sostiene la pm Gabriella Dotto che ha fatto ricorso dopo la sentenza di non luogo a procedere pronunciata a marzo dalla gip Angela Maria Nutini per la quale invece gli elementi raccolti erano insufficienti e contraddittori rendendo "inutile" il dibattimento. Ora sarà la Corte d'appello di Genova a dire la sua. Se sarà confermata la decisione di primo grado quello di Nada Cella resterà un omicidio senza un colpevole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA