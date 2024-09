Incendio boschi Pitelli nato da falò degli sfalci, due indagati

I Carabinieri del nucleo Forestale della Spezia hanno denunciato due persone per l'incendio che, a partire da domenica 1° agosto, ha devastato la collina di Pitelli mandando in fumo circa 7 ettari di bosco. Gli uomini dell'Arma sono risaliti in pochi giorni di indagini a due proprietari di un'area sulla collina che quella mattina avrebbero dato fuoco ai residui vegetali derivanti dall'attività di ripulitura dei loro terreni nonostante il divieto imposto da Regione Liguria in considerazione dello "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi". Convinti che il fuoco di abbruciamento fosse spento, i due si sarebbero allontanati prima che le fiamme riprendessero vigore diffondendosi poi al bosco.

Il percorso del fuoco è stato ricostruito dai Carabinieri Forestali partendo da alcune testimonianze, video postati sulla rete e sulla base del metodo delle evidenze fisiche che consente di individuare il punto di origine del fuoco, la sua propagazione e il mezzo che ha provocato l'evento attraverso le tracce lasciate sul terreno. Le fiamme sarebbero partite dunque dal versante ovest per poi propagarsi a quello est, alimentate dal vento e da alcuni rifiuti scaricati abusivamente in quella zona, tra i quali pneumatici, frigoriferi con gas e plastiche.

Gli indagati sono stati denunciati per il reato di incendio boschivo colposo e una porzione di terreno, all'interno della quale è stato individuato il cumulo di ceneri dell'abbruciamento da cui si sarebbero originate le fiamme, è stato messo sotto sequestro.



