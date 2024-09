Cade con la moto imbottita di droga sulla A7 e fugge

È caduto con la moto sull'autostrada A7 mentre viaggiava da Genova in direzione Milano ma nell'impatto dalle borse laterali del motociclo sono fuoriusciti numerosi panetti di sostanza stupefacente. È successo stamattina poco dopo le 6 all'altezza del km 94. L'uomo alla guida si è immediatamente rialzato ed è fuggito a bordo dell'auto dei complici che stava evidentemente scortando il corriere. Ammonta a circa 35 chilogrammi di cocaina, anche se le analisi devono ancora essere eseguite, il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato dopo il rocambolesco incidente.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Genova Sampierdarena che hanno diramato immediatamente le ricerche dell'auto dei fuggitivi: si tratta di un Opel Insignia con targa spagnola. La droga è stata sequestrata e ora sarà sottoposta ad analisi. Sul posto anche un battaglione dei carabinieri che si trovava in quel momento in transito in autostrada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA