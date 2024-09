Maltempo, vento su Genova e pioggia forte sul Ponente ligure

AGGIORNAMENTO

Sono in progressiva attenuazione le precipitazioni che nella notte e nelle prime ore della giornata hanno colpito la Liguria, in particolare il ponente con allagamenti e disagi soprattutto nell'albenganese. Dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale, aperta per tutta la durata dell'allerta, viene segnalata la riapertura dell'autostrada A10, con l'istituzione di uno scambio di carreggiata dopo il casello di Imperia Est in direzione Francia. Riattivata anche la linea ferroviaria tra Finale Ligure e Loano. Permane fino alle 13 l'allerta arancione sul ponente e sul centro della regione, dove poi scatterà l'allerta gialla fino alle 15. Allerta gialla fino alle 15 anche sul levante ligure.

Vento a oltre 100 km/h su Genova (157 km/h sulle alture di Sori), che ha provocato la caduta di alberi e rami, cartelloni e gazebo in tutta la città e pioggia forte soprattutto nel Ponente tra Imperia e Savona dove si sono verificati allagamenti ed esondazioni: così la notte passata in allerta arancione in Liguria. L'allerta arancione, entrata in vigore alla mezzanotte, si concluderà alle 13 di oggi.

I forti temporali hanno battuto soprattutto il ponente ligure: esondati alcuni corsi d'acqua nel savonese. Ad Albenga ha superato gli argini il rio Carenda. Una decina di persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni anche con l'intervento dei Vigili del fuoco. Esondato anche il rio Antoniano a monte della provinciale 39 interrotta all'altezza della frazione Campochiesa. Tanti gli allagamenti che hanno richiesto l'impegno di numerose squadre vigili del fuoco provenienti anche da Genova e Spezia. La linea ferrata è rimasta bloccata all'altezza di Albenga a causa della caduta della linea aerea per il vento forte.E' in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA