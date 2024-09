Maltempo, riaperta A10 tra Imperia Est e Ovest dopo la frana

Il tratto dell'autostrada A10 tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest verso la Francia interessato da una frana a causa del maltempo è stato riaperto con l'istituzione di uno scambio di carreggiata. Sono in corso verifiche tecniche sul sovrastante versante da parte dei geologi al fine di valutare la riapertura della rampa Imperia est per Ventimiglia e la rimozione dello scambio di carreggiata. Lo comunica Concessioni del Tirreno. Al momento il traffico per Ventimiglia viene convogliato sulla carreggiata opposta.

A causa del traffico intenso, si è generata una coda, ora in corso di esaurimento, che ha raggiunto uno sviluppo massimo di 8 chilometri. Resta al momento chiusa la rampa di ingresso di Imperia est per Ventimiglia. Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, si procederà all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante e la rimozione dello scambio di carreggiata attivato.



