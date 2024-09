Maltempo, Regione Liguria conta i danni nella piana di Albenga

La Regione Liguria ha attivato squadre operative per valutare i danni subiti dalle aziende agricole a causa del maltempo nella piana di Albenga (Savona) e chiederne il riconoscimento al ministero dell'Agricoltura. Lo comunica la Regione spiegando che l'obiettivo è in particolare "andare incontro alle esigenze delle molteplici aziende agricole della piana di Albenga".

"La Regione Liguria, attraverso le sue squadre operative, sta intervenendo nel ponente ligure a supporto delle numerose attività agricole colpite in queste ore dal nubifragio che si è abbattuto su tutta la Regione. - spiega - Sul posto sono presenti già due squadre con una decina di tecnici che aiuteranno le aziende alla valutazione di quanto avvenuto, a seguito della quale potranno procedere a presentare le schede al Ministero per la dichiarazione di calamità naturale e la richiesta di risarcimento". L'iniziativa è stata assunta dal presidente facente funzione della Regione Alessandro Piana di concerto con l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.



