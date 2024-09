Maltempo Liguria, progressiva attenuazione delle precipitazioni

Sono in progressiva attenuazione le precipitazioni che nella notte e nelle prime ore della giornata hanno colpito la Liguria, in particolare il ponente con allagamenti e disagi soprattutto nell'albenganese. Dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale, aperta per tutta la durata dell'allerta, viene segnalata la riapertura dell'autostrada A10, con l'istituzione di uno scambio di carreggiata dopo il casello di Imperia Est in direzione Francia.

Riattivata anche la linea ferroviaria tra Finale Ligure e Loano.

Permane fino alle 13 l'allerta arancione sul ponente e sul centro della regione, dove poi scatterà l'allerta gialla fino alle 15. Allerta gialla fino alle 15 anche sul levante ligure.





