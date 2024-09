Liguria, cessa allerta arancione, gialla fino alle 18

È stato diramato da Arpal un aggiornamento sull'allerta meteo in corso. Confermata la chiusura dell'allerta arancione sul Ponente, le zone centrali e i bacini padani di Ponente per le 13 di oggi. Prolungata l'allerta gialla per temporali per tutta la regione fino alle 18 di oggi, seguita ancora da possibili temporali forti fino a domani. Le finestre soleggiate, infatti, potrebbero ovunque essere seguite da rovesci localmente anche intensi.

Quindi dalle 13:00 fino alle ore 18:00 di oggi allerta gialla per temporali, poi bassa probabilità di temporali forti fino a domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA