Denaro non dichiarato in aeroporto,tre fermi a Villanova Albenga

Tre persone di nazionalità straniera sono state individuate e fermate all'aeroporto di Villanova d'Albenga mentre trasportavano illecitamente oltre 55 mila euro in contanti. I tre provenivano rispettivamente da Svizzera, Israele e Uzbekistan e sono stati fermati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione operativa di Vado Ligure (Savona) e dai i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Albenga.

La verifica sui bagagli e sugli effetti personali dei passeggeri a seguito di indagini e controlli approfonditi ha permesso di rinvenire banconote di taglio da 500 euro e valuta estera per un importo complessivo che superava il limite consentito di 10 mila euro a persona. Sono state quindi irrogate le sanzioni amministrative previste per le violazioni della normativa valutaria.



