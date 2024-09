Tir a fuoco sull'A7, chiusa l'uscita di Genova Ovest

Un camion ha preso fuoco in una galleria dell'A7 all'uscita del casello di Genova Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni e il traffico è bloccato. I pompieri insieme al personale di Aspi sta verificando che non vi siano stati problemi alla copertura del tratto. Non ci sono feriti. Autostrade per l'Italia segnala che lungo l'A7 Serravalle-Genova il traffico è bloccato tra i caselli di Genova Sampierdarena e Genova Ovest, ed è chiuso il tratto tra il bivio dell'A7 con la A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per veicolo in fiamme. Oltre 3 i chilometri di coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.



