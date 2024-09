Calcio: Spezia, in vendita la maglia del centravanti-portiere

La maglia da portiere del centravanti dello Spezia Edoardo Soleri è l'articolo più venduto degli ultimi giorni presso il negozio ufficiale dello Spezia Calcio. L'attaccante 26enne, arrivato in estate dal Palermo, è stato protagonista domenica sera nella partita vinta per 2-1 contro il Cesena grazie a un gol all'ultimi secondo del recupero. Autore del pareggio all'84esimo, Soleri si è poi offerto di giocare in porta quando il numero 1 Sarr ha rimediato la frattura dell'omero del braccio sinistro a ridosso del novantesimo, dovendo abbandonare il campo quando i cambi per mister D'Angelo erano già conclusi.

Con l'attaccante in porta e in inferiorità numerica, lo Spezia è riuscito a trovare l'insperato gol vittoria al minuto 101. La maglia da portiere di Soleri è così finita in vetrina, richiestissima dai tifosi. "Ne abbiamo vendute un discreto numero", fanno sapere fonti del club. Sarr nel frattempo è stato operato al braccio presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Dovrà rimanere fermo tre mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA