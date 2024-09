A Imperia tornano le Vele d'Epoca, già 51 equipaggi iscritti

Sono 51 gli equipaggi al momento iscritti alla venticinquesima edizione dell'Imperia International Sailing Week 2024, il raduno meglio conosciuto come le 'Vele d'Epoca' che dal 1986 celebra le imbarcazioni classiche. La prima novità della manifestazione in programma dall'11 al 15 settembre riguarda l'inserimento di una classe dedicata alle prestigiose imbarcazioni nautor swan, che dal 2025 costituiranno un binomio con l'evento principale.

Due sono le regate più importanti: le Vele d'Epoca 2024, riservate a barche d'epoca e classiche, spirit of tradition, repliche, big boat e classici Ior e la Coppa Imperia 2024, dove si sfideranno gli 8mR, la classe internazionale otto metri, la classe olimpica nel trentennio protagonista da Londra 1908 a Berlino 1936.

"Anche quest'anno l'evento presenta significative novità, sia in ambito sportivo che nel coinvolgimento di cittadini e turisti - commenta il sindaco di Imperia Claudio Scajola alla presentazione dell'evento in Comune -. Gli equipaggi, provenienti da tutto il Mediterraneo, hanno sempre percepito qui un'accoglienza calorosa, unica rispetto ad altre località. Non a caso, Imperia si è guadagnata il titolo di 'casa' delle regine del Mare".

Per il primo cittadino "cinquantuno equipaggi già iscritti al raduno non sono pochi, considerando i tempi difficili e che abbiamo spostato la manifestazione una settimana in avanti, perché vogliamo allungare la stagione turistica nella nostra città". Scajola annuncia alcune novità: "a Imperia ci saranno una discoteca all'aperto enorme, giochi in mare e a terra.

Inoltre inizierà una collaborazione per gli swan, un po' la barca d'eccellenza per chi va a vela in mare. Dall'anno prossimo avremo la presenza degli swan storici assieme alle Vele d'Epoca".

Si partirà mercoledì 11 settembre alle 17.30 con l'inaugurazione in calata Anselmi. Le regate prenderanno il via il giorno successivo e sino a domenica 15 con un massimo di otto prove.



