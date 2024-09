Tennis: Bucci, 'torneo Genova un orgoglio per la città'

Un grande successo per la cena di gala della XX edizione dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova, che è andata in scena a Valletta Cambiaso con oltre 650 persone. Un momento di festa con la partecipazione di tutte le massime autorità cittadine, soprattutto col col sindaco Marco Bucci che ha evidenziato l'importanza del torneo che nelle ultime edizioni ha sempre portato a Valletta Cambiaso oltre 25 mila spettatori nel corso della settimana.

"Siamo orgogliosi che Genova possa ospitare un torneo così prestigioso e di caratura internazionale - ha detto Bucci -, che in questi anni è cresciuto in maniera esponenziale e che porta la nostra città ad essere ancora protagonista a livello internazionale dal punto di vista sportivo" "In questi 20 anni questo torneo ha dimostrato concretamente come sia possibile fare gioco di squadra grazie alla sinergia tra decine di realtà della nostra città e anche internazionali che credono in questa manifestazione'', ha aggiunto Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore.

Per quanto riguarda la gara c'è attesa per il debutto dell'ex numero 4 del mondo Kei Nishikori In campo anche le prime due teste di serie, Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro, che affronteranno rispettivamente Andrea Picchione e il francese Debru.



