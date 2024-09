Rapallo trasforma le serre in un asilo nido

Via libera ieri sera dal Consiglio comunale di Rapallo alla variante al Piano Urbanistico che consentirà la trasformazione delle attuali serre comunali in un asilo nido da 60 posti. La pratica, approvata dai voti della maggioranza, è stata illustrata dal sindaco Elisabetta Ricci che ha spiegato come «l'intervento darà una risposta importante alle necessità dei cittadini grazie a una struttura moderna, confortevole e inserita nel verde di Villa Tigullio».

Attualmente sono circa 40 i bambini in lista d'attesa.

Il sindaco ha puntualizzato che il patrimonio arboreo sarà preservato mentre l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio ha spiegato che la viabilità e i parcheggi della zona saranno oggetto di un'attenta progettazione per garantire la sicurezza e conciliare le esigenze della struttura e dei residenti. «Il Ministero ci ha comunicato ad aprile che avremmo potuto ottenere un finanziamento Pnrr per la costruzione di un asilo; avevamo poco tempo per fare domanda per questo abbiamo deciso di modificare il progetto già pronto della ludoteca. Questo non vuol dire che rinunceremo alla ludoteca, faremo nuove valutazioni su dove riproporla» ha ricordato Lasinio.

Sono state anche votate due variazioni di bilancio nelle quali sono previsti anche 170 mila euro per asfaltature di strade e interventi su muri frazionali (100 mila euro) e la pulizia delle reti delle acque bianche (70 mila euro). Durante la seduta è stato anche votato, a scrutinio segreto, il presidente del nuovo Collegio dei Revisori del Comune di Rapallo: è Giancarlo Romiti che si aggiunge ai due professionisti sorteggiati dalla Prefettura, Francesco Pisani e Marco Leuzzi. Il Consiglio comunale ha approvato altresì, all'unanimità dei presenti, una mozione di sentimenti presentata dal consigliere di minoranza Francesco Angiolani "per concludere il percorso di redazione del piano delle antenne comunale, perseguendo il principio di precauzione e tutela della salute dei cittadini e della difesa del territorio".

In apertura di seduta il presidente del Consiglio Mentore Campodonico ha comunicato le nomine dell'assessore Laura Mastrangelo come rappresentante del Comune di Rapallo nella Comunità dell'Ente Parco di Portofino, del vicesindaco Giorgio Tasso come componente del Comitato di Gestione Provvisorio del Parco Nazionale di Portofino e la conferma quale segretario generale dell'ente di Mario Vittorio Canessa.

Il Consiglio comunale di ieri sera è stata l'occasione per accogliere il nuovo comandante della stazione cittadina dei Carabinieri, il luogotenente Antonio Soggiu.



