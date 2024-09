Un incendio si è sviluppato stamani in un appartamento in via Borzoli all'ultimo piano. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno attaccato le fiamme che avevano già coinvolto anche il tetto. Le due squadre intervenute hanno sviluppato le operazioni sia dalla porta d'ingresso che dall'alto grazie l'autoscala. Tutto il palazzo è stato evacuato in via precauzionale e le abitazioni dell'ultimo piano risultano inagibili.



